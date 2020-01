Actualidade

O crescimento da economia norte-americana abrandou para 2,3% em 2019, após ter atingido um ritmo anual de 2,9% no ano anterior, tendo as empresas travado os investimentos num contexto de conflito comercial com a China.

De acordo com dados preliminares divulgados hoje pelo Departamento do Comércio, a primeira economia mundial registou, no entanto, uma expansão do Produto Interno Bruto (PIB) acima do esperado no último trimestre.

O PIB norte-americano avançou entre outubro e dezembro a um ritmo anual de 2,1%, quando os analistas antecipavam um crescimento de 1,8%.