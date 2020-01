Actualidade

O PSD acusou hoje o Governo PS de "falta de coerência política, decoro e respeito" pelo Baixo Alentejo ao promover a Cimeira dos "Amigos da Coesão" da União Europeia na região, onde "investiu uma mão cheia de nada".

Em comunicado enviado à agência Lusa e intitulado "Amigos da coerência", a distrital de Beja do PSD manifesta "a sua total indignação" pela "tamanha falta de coerência política, decoro e respeito" do Governo "pelos baixo-alentejanos" ao promover a cimeira em Beja, no sábado.

"O Governo socialista, durante a última legislatura, investiu na região uma mão cheia de nada, votando-nos ao esquecimento, por uma anuência a prioridades invertidas, no que concerne às regiões que efetivamente mais precisam de investimento público, reforçando as mais desenvolvidas e esvaziando sobremaneira as mais necessitadas, como é o caso do distrito de Beja", refere o PSD.