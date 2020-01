Vírus

O Gabinete de Gestão de Crises do Turismo (GGCT) de Macau afirmou hoje não ter recebido nenhum pedido de informação ou de assistência relativamente ao caso de uma turista local em Itália, suspeita de infeção com o novo coronavírus.

"Não recebemos nenhum pedido de informação ou de assistência" relativo a este caso, indicou à Lusa o GGCT.

As autoridades italianas e a empresa de cruzeiros Costa Cruzeiros disseram que seis mil passageiros estavam retidos a bordo de um navio no porta de Civitavecchia, em Itália, devido a um ou dois casos suspeitos do novo coronavírus chinês.