Actualidade

O artista norte-americano Evan Roth vai inaugurar, hoje, em Lisboa, e no Porto, em junho, duas versões de uma exposição que coloca em diálogo a pintura de paisagem do século XIX e as tecnologias de comunicação.

"Red Lines with Landscapes: Portugal", que é inaugurada hoje, na Fidelidade Arte - e que abre ao público na sexta-feira --, antes de seguir em junho para a Culturgest no Porto, coloca em diálogo uma série de filmagens que Roth fez a partir das ligações subaquáticas entre continentes, com imagens da costa portuguesa, com cerca de 15 obras de pintores portugueses do século XIX.

Entre eles estão nomes como Tomás da Anunciação, Aurélia de Sousa, Silva Pinto, Marques da Silva e António Carneiro, a partir de obras requisitadas ao Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado, na interação lisboeta, e peças ainda por escolher, pelo artista, no Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto.