Eutanásia

Uma das moções temáticas que vai a votos no Congresso do PSD defende que a direção do partido e da bancada se batam por um referendo aos projetos de lei sobre a eutanásia.

A moção temática intitulada "Eutanásia: Cuidar e referendar" tem como primeiro subscritor o antigo deputado António Pinheiro Torres e é uma das 13 propostas setoriais que serão debatidas no Congresso do PSD, entre 07 e 08 de fevereiro em Viana do Castelo.

De acordo com o texto da moção, divulgada no site do PSD, os subscritores consideram que "uma decisão sobre a eutanásia não pode ficar restrita ao parlamento e que importa desenvolver e aprofundar o respetivo debate, alargando-o a todas as camadas da população, o que só poderá ocorrer no contexto de um referendo nacional".