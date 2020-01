Actualidade

O presidente do Santander Totta, Pedro Castro e Almeida, crê que o Novo Banco "estará quase pronto ou pronto para ser vendido", negando hoje que a sua instituição tenha discutido com outras um eventual recurso extraordinário ao Fundo de Resolução.

"Eu diria que o banco está reestruturado, pelos números que tem apresentado do que é a parte boa do banco, estará quase pronto ou pronto para ser vendido", disse Pedro Castro e Almeida referindo-se ao Novo Banco durante conferência de imprensa de apresentação de resultados do Santander Totta (lucro de 527,3 milhões de euros em 2019).

Referindo que "é essa a intenção do acionista [Lone Star]", o presidente do Santander Totta afirmou, no entanto, que "se o vai conseguir, é outra questão".