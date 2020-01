Actualidade

O treinador do Benfica, Bruno Lage, disse hoje esperar um Belenenses SAD capaz de criar dificuldades no jogo da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, defendendo que os 'encarnados' devem ter uma entrada forte na partida.

"No Belenenses nota-se uma diferença em função daquilo que é o sistema. Volta a jogar com uma linha de cinco e foi isso que vimos nos últimos dois jogos. É uma equipa consistente", disse o técnico, em conferência de imprensa, no centro de estágio do Seixal.

Bruno Lage lembrou que o sistema de cinco defesas já era utilizado por Jorge Silas quando o atual treinador do Sporting estava ao comando técnico do Belenenses SAD, salientando que o adversário de sexta-feira tem boa dinâmica e jogadores com qualidade, com destaque para Varela, Marco Matias e André Santos.