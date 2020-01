Actualidade

O trânsito na Via de Cintura Interna (VCI) no Porto, no sentido Árrabida-Freixo, está cortado desde as 13:48 devido ao despiste de um camião, adiantaram hoje à Lusa fontes da PSP e dos Bombeiros Sapadores.

Já no sentido inverso, a circulação está "muito morosa", referiram.

Segundos as fontes, o camião ter-se-á despistado e embatido no separador central, causando ferimentos ligeiros ao condutor.