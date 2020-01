Actualidade

O conselho diretivo da Entidade Reguladora da Comunicação Social Angolana (ERCA) condenou as afirmações recentes de um apresentador de televisão angolano por configurarem "claramente um incentivo direto à violência contra uma determinada comunidade estrangeira residente em Angola".

A recomendação da ERCA, saída da sessão plenária de quarta-feira, refere-se a afirmações proferidas por Salu Gonçalves, no programa "Fala Angola" da TV Zimbo, considerando que a "postura" do apresentador "constitui uma violação aberta de todas as normas e princípios que regulam a liberdade de expressão e de imprensa em Angola".

Em causa estão declarações do apresentador durante o programa, a propósito de uma alegada agressão de uma mulher angolana em Portugal por um polícia, no qual Salu Gonçalves recordou à comunidade portuguesa que, na luta pela independência, foram retirados do país "com catanas".