BAD/Previsões

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) prevê que as economias africanas cresçam 3,9% este ano e 4,1% em 2021, demonstrando uma estabilização da expansão, que fica, ainda assim, abaixo das necessidades de desenvolvimento.

"O crescimento económico de África estabilizou e deve aumentar mas mantém-se abaixo dos níveis históricos; a expansão abrandou desde 2014 para cerca de 3%, quando antes registou uma década em que os níveis de expansão económica estavam na ordem dos 5%", lê-se no relatório sobre as Perspetivas Económicas Africanas, hoje divulgado em Abidjan, a sede do BAD.

O relatório deste ano, com o subtítulo 'Desenvolvendo a Força de Trabalho Africana para o Futuro', alerta que existe uma significativa variação entre as várias regiões africanas, com a África Oriental a ser a mais rápida e o Norte a continuar a ser o maior impulsionador do crescimento, essencialmente devido ao forte crescimento do Egito.