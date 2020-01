BAD/Previsões

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) prevê que Moçambique cresça 5,8% este ano e 4% em 2021, considerando que as descobertas do gás tornam possível a diversificação e a melhoria da resiliência e competitividade.

"Com as descobertas de gás ao largo da costa estimadas em 180 biliões de pés cúbicos, o país tem a oportunidade de diversificar a economia ao mesmo tempo que melhora a sua resiliência e a competitividade", lê-se no relatório sobre as Perspetivas Económicas Africanas, hoje divulgado em Abidjan, a sede do BAD.

O relatório deste ano, com o subtítulo 'Desenvolvendo a Força de Trabalho Africana para o Futuro', sublinha que "o setor do gás pode transformar a agricultura de subsistência em agronegócio através de diferentes soluções energéticas, e potenciar outras indústrias como os fertilizantes, combustíveis e metalomecânica".