O Santander Totta perdeu 249 trabalhadores e 30 balcões em 2019 quando comparando com 2018, de acordo com os números conhecidos hoje juntamente com a divulgação de resultados anuais, um lucro de 527,3 milhões de euros.

De acordo com os dados hoje divulgados, o banco liderado por Pedro Castro e Almeida contava com 6.188 trabalhadores no final de 2019, uma redução de 249 face aos 6.437 registados no mesmo período de 2018.

Em termos de balcões, o Santander Totta fechou 2019 com 505, menos 30 do que os 535 com que tinha terminado o ano de 2018.