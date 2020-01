BAD/Previsões

O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) defendeu hoje a criação de um sistema de apoio financeiro partilhado também pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial para a região do Sahel.

"Chegou a altura de o BAD, o FMI e o Banco Mundial encontrarem um sistema de apoio financeiro que ajude a lidar com os choques de segurança, que, se não forem tratados, vão ter efeitos de alastramento que vão fazer descer o crescimento e o investimento na região", disse Akinwumi Adesina durante a apresentação das Perspetivas Económicas Africanas, hoje divulgadas em Abidjan, a sede do BAD.

O crescimento na África Ocidental, "que melhorou com a saída da Nigéria da recessão, tem sido prejudicado pelo aumento dos desafios de segurança, especialmente no Sahel", acrescentou o banqueiro durante a apresentação do relatório deste ano, com o subtítulo 'Desenvolvendo a Força de Trabalho Africana para o Futuro'.