Vírus

O Conselho de Ministros de Angola aprovou na quarta-feira uma comissão multissetorial integrada por vários ministérios para trabalhar no reforço das medidas de vigilância epidemiológica face ao novo coronavírus, segundo um comunicado divulgado hoje.

A comissão multissetorial integra órgãos de Defesa e Segurança e ministérios das Relações Exteriores, do Comércio, da Comunicação Social, dos Transportes e do Governo Provincial de Luanda.

Entre as medidas de vigilância a reforçar destacam-se: rastreios nos principais pontos de entrada internacionais do país, através do controlo de temperatura, ações de formação nos principais pontos, orientações ao público em geral sobre regras e higiene, instalação de dispositivos para lavagem das mãos, disponibilização de equipamentos de proteção individual, intensificação da vigilância da gripe e reforço dos sistemas de alerta precoce e vigilância comunitária.