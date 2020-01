BAD/Previsões

O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) defendeu hoje que os governos africanos devem "ser mais prudentes" na gestão da dívida pública, recusando, no entanto, a ideia de uma crise da dívida no continente.

"África não tem uma crise de dívida sistémica, no entanto, temos de ver a qualidade da dívida, a decomposição entre dívida concessional e não concessional [a preços de mercado], os potenciais efeitos negativos no afastamento do setor privado no acesso ao financiamento, o crescente nível de dívida bilateral a credores fora do Clube de Paris, e o aumento nos volumes de emissão de dívida em moeda estrangeira ('eurobonds')", disse Akinwumi Adesina.

O responsável falava na apresentação do relatório das Perspetivas Económicas Africanas, hoje divulgado em Abidjan, a sede do BAD.