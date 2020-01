Actualidade

A delegação da Fundação Calouste Gulbenkian, em Paris, lança um programa de parcerias com instituições francesas, em 1 de fevereiro, na sua nova morada, para promover artistas portuguesas, cerca de um mês antes da reabertura da biblioteca na capital francesa.

"A nossa ideia é sermos um colaborador, parceiro e financiador ativo e não passivo. Não queremos apenas financiar os projetos de forma distanciada, temos o 'know-how', temos redes e é muito interessante colaborar com todas estas instituições na montagem destes projetos", disse Miguel Magalhães, diretor da delegação da Fundação Calouste Gulbenkian em Paris, em declarações à agência Lusa.

Tal como anunciado no ano passado, a representação da fundação portuguesa deixou as suas antigas instalações junto aos Invalides e mudou-se para o edifício da Fondation Maison des Sciences de l'Homme, na Boulevard Raspail, dividindo-se agora em dois polos, com a biblioteca a passar para a Casa de Portugal, na Cidade Universitária Internacional de Paris.