Actualidade

Os momentos de criação artística são o centro da exposição "Downtime/Tempo de Respiração", a inaugurar hoje, na Gulbenkian, em Lisboa, na qual a artista Manon de Boer apresenta pela primeira vez a trilogia completa "From Nothing to Something Else".

Em "Downtime/Tempo de Respiração", Manon de Boer, que nasceu na Índia em 1966 e vive e trabalha em Bruxelas, apresenta quatro filmes, que acompanham processos de criação, sem roteiros a seguir, incluindo a trilogia filmada em três países diferentes.

As imagens de um dos filmes foram captadas em Bruxelas, em casa da artista, ao longo de três anos. "Filmei o meu filho a fazer construções, quando ele tinha entre os quatro e os seis anos, e a ideia era acompanhar o processo de criação e aprendizagem de crianças pequenas, que é tudo o que tem que ver com escultura", afirmou a artista durante uma visita de imprensa à exposição.