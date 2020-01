Actualidade

A CDU/Porto criticou hoje a "inaceitável" e "inadmissível" intenção de concessionar a privados o Coliseu do Porto anunciada quarta-feira pela câmara "sem qualquer debate prévio nos órgãos municipais".

"A CDU considera inaceitável que a mais emblemática casa de espetáculos do Porto fique sujeita à possibilidade de haver um contrato de concessão a uma nova entidade privada, a pretexto de ser necessário um grande investimento para obras a realizar no edifício", indica em comunicado.

O presidente da Câmara do Porto anunciou na quarta-feira que vai propor que o Coliseu da cidade seja concessionado a privados por forma a avançar com as obras de requalificação que têm um custo estimado 8,5 milhões de euros.