Actualidade

O Presidente da República Centro-Africana (RCA) pediu hoje apoio a Angola para formar forças da defesa e segurança daquele país, bem como para o levantamento total do embargo de armas imposto pelas Nações Unidas.

Faustin Touadéra, que se reuniu hoje, em Luanda, com o seu homólogo angolano, João Lourenço, falava à imprensa no aeroporto internacional 4 de Fevereiro, antes do seu regresso.

O chefe de Estado da RCA agradeceu o apoio do Presidente e do povo angolano, lembrando que no próximo dia 06 de fevereiro o país vai comemorar o primeiro aniversário do acordo de paz.