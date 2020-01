Actualidade

O presidente do PSD, Rui Rio, desvalorizou hoje as declarações do deputado do Chega sobre a parlamentar do Livre, apontando não querer "dar para esse peditório", salientando que "há coisas mais importantes"

"Agora vou desolá-los a todos, vão ficar desolados. Há uma deputada que emite uma opinião sobre uma matéria e há outro deputado que emite uma opinião sobre a opinião da deputada, e eu não tenho nada a acrescentar, não tenho nada a comentar, desculpem-me o termo, não vou dar para esse peditório", afirmou o líder social-democrata, à margem de um encontro com o primeiro-ministro.

Na ótica de Rio, "há coisas mais importantes que o país deve debater do que isso".