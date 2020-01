Actualidade

As mostras coletivas "Faraós Superstars" e "Esculturas Infinitas - Do Gesso ao Digital" são duas das exposições temporárias incluídas na programação do Museu Calouste Gulbenkian, em Lisboa, para este ano.

O programa de exposições temporárias é inaugurado hoje, com a abertura ao público de "Downtime/Tempo de Respiração", da artista visual Manon Boer, no Espaço Projeto.

De acordo com o plano, revelado hoje pelo museu, a 06 de março é inaugurada uma exposição sobre mobiliário francês do século XVIII, a partir da coleção do fundador, Calouste Sarkis Gulbenkian, e de peças emprestadas por outros museus, nomeadamente o Museu Nacional de Arte Antiga e o Musée des Arts Décoratifs, em Paris.