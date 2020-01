OE2020

O presidente do PSD reiterou hoje que o Governo está de "má fé" na redução do IVA da eletricidade e apontou que, em 2013, "em plena aperto da 'troika'", o PS defendeu a redução de 23 par 13% desta taxa.

"O grupo parlamentar do PS, em 2013, exatamente no período de maior aperto da 'troika', faz uma proposta no parlamento, um projeto de resolução, para que o IVA da eletricidade baixasse de 23 para 13%, em plena crise. Entre os deputados que assinam está o atual secretário de estado da Energia", disse Rui Rio, referindo-se a João Galamba.

Em declarações aos jornalistas no final de uma reunião de hora e meia com o primeiro-ministro, António Costa, no âmbito da Cimeira dos Amigos da Coesão, marcada para sábado, em Beja, Rui Rio foi questionado sobre as divergências públicas entre PSD e Governo a propósito da proposta dos sociais-democratas de reduzir para 6% o IVA da eletricidade e a eventualidade de uma crise política.