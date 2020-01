Actualidade

O Manchester United oficializou hoje a contratação de Bruno Fernandes, que alinhava no Sporting, com o internacional português a assinar um contrato válido por cinco épocas e meia com o clube da I Liga inglesa de futebol.

O clube refere, em comunicado, que "está feliz por confirmar a contratação de Bruno Fernandes ao Sporting" e que este "assina um contrato de cinco épocas e meia, com a opção de se prologar o contrato por mais um ano".

Bruno Fernandes foi contratado pelo Manchester United, numa transferência no valor de 55 milhões de euros, acrescido de um valor máximo variável de 25 milhões de euros, ficando o Sporting com direito a receber o montante correspondente a 10% da mais-valia de futuras transferências.