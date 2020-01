Garcia de Orta

O Ministério da Saúde vai avançar com a contratação direta de cinco pediatras para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, podendo a reabertura da urgência pediátrica no período noturno vir a ser feita "por fases", segundo os utentes.

Em declarações à Lusa no final de uma reunião realizada hoje à tarde com a ministra da Saúde, a porta-voz da Comissão de Utentes da Saúde de Almada, Luísa Ramos, adiantou que, no encontro, Marta Temido anunciou a decisão de avançar para a contratação direta dos pediatras, já que o "concurso que foi aberto para mais cinco vagas ficou deserto".

"O concurso ficou deserto como nós de alguma maneira receávamos e o concurso também, ele próprio, permitia uma coisa positiva, que é - e hoje fomos informados disso - a contratação direta de médicos", disse Luísa Ramos, acrescentando que, segundo as informações que foram transmitidas aos representantes das comissões de utentes de Almada e do Seixal presentes na reunião, neste momento já se estará "a entrar numa negociação para a contratação direta".