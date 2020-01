Luanda Leaks

A vice-presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) disse hoje que não há perseguição política à empresária Isabel dos Santos, por causa do caso 'Luanda Leaks', e também que não há justiça seletiva em Angola.

"Pensamos que não há perseguição política e nem há justiça seletiva, porque a prática mostra todos os dias que nós estamos a combater vários focos de corrupção, não só no topo da pirâmide, mas também na base", disse Luísa Damião Santos.

A dirigente do partido no poder em Angola falava na cidade da Praia, após um encontro com a presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), Janira Hopffer Almada, partido da mesma família política, que no fim de semana realiza o seu XVI Congresso ordinário.