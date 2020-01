Actualidade

A circulação na Via de Cintura Interna no Porto no sentido Arrábida-Freixo foi retomada pelas 17:55, quase quatro horas após o despiste de um camião que obrigou ao corte de trânsito, disseram fontes da proteção civil e Bombeiros Sapadores.

A demora deveu-se à necessidade de limpeza do local, junto ao Estádio do Dragão, de onde foi necessário remover mil litros de gasóleo derramados pelo camião acidentado.

O trânsito na Via de Cintura Interna (VCI), no sentido Arrábida-Freixo, esteve a ser desviado para a rotunda do Mercado Abastecedor.