Luanda Leaks

O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) defendeu hoje à Lusa que a corrupção "não é um problema africano" e salientou que a apropriação de recursos do Estado por um indivíduo não é admissível.

"A corrupção não é um problema africano, está em todo o lado onde há ganância, quando os indivíduos são gananciosos, fazem coisas más, e a questão é garantir que não o fazem com dinheiros do Estado", respondeu Akinwumi Adesina, quando questionado pela Lusa sobre o impacto da divulgação do escândalo financeiro conhecido como 'Luanda Leaks'.

"Enquanto BAD, o mais importante para nós é que haja uma boa governação, transparência e responsabilização na gestão das finanças públicas", disse o presidente do BAD, respondendo à questão sobre se o caso do ex-Presidente de Angola e a sua filha, a empresária Isabel dos Santos, pode pesar nas decisões de investimento em Angola e no continente africano.