Actualidade

O realizador mexicano Guillermo del Toro iniciou a rodagem de um novo filme, "Nightmare Alley", e volta a contar com o luso-canadiano Luís Sequeira, que assinou o guarda-roupa de "A Forma da Água".

De acordo com a publicação Indiwire, Guillermo del Toro está a filmar "Nightmare Alley" em Toronto, no Canadá, tendo convocado muitos dos que trabalharam com ele no filme anterior, "A Forma da Água", entre os quais Luís Sequeira, na direção de guarda-roupa.

Luís Sequeira nasceu no Canadá, é filho de portugueses, tem dupla nacionalidade e soma mais de trinta anos de carreira entre a moda e o cinema.