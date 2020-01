Actualidade

A equipa que gere o Hard Club, sala de concertos no Porto, garantiu hoje que repudia e reprova o encontro do partido Chega, que aconteceu no sábado naquele local, bem como as manifestações de extrema direita ocorridas naquele âmbito.

Numa mensagem divulgada hoje nas redes sociais, o Hard Club "distancia-se solenemente de qualquer ideologia xenófoba, racista, misógina e qualquer uma que não seja a de inclusão e tolerância".

"Desta forma queremos sublinhar que ninguém na equipa do Hard Club se revê em nenhuma posição de extrema direita e que o evento privado que aconteceu no passado dia 25, e todas as consequentes imagens que daí advieram, são para nós um motivo de repúdio e reprovação", lê-se na publicação divulgada pelas 18:30.