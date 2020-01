Actualidade

A ex-diretora de informação da televisão da RTP Maria Flor Pedroso agradece "o empenho e dedicação" da equipa que liderou durante cerca de 14 meses, e faz um balanço de "um ano muito exigente para todos".

Na segunda-feira, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) deu parecer favorável à direção de informação da televisão da RTP liderada por António José Teixeira, que substitui Maria Flor Pedroso.

Em 16 de dezembro, a ex-diretora colocou o lugar à disposição na sequência do conflito com a equipa do "Sexta às 9", coordenada por Sandra Felgueiras, no âmbito de uma investigação ao ISCEM.