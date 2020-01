Actualidade

A Autoridade Tributária e Aduaneira está entre as mais de 20 entidades que se associaram ao programa MUDA, para incentivar as pessoas a participar no espaço digital, oferecendo prémios a quem fidelize os contactos no Portal das Finanças.

Associado ao MUDA - Movimento pela Utilização Digital Ativa, e com o objetivo de promover a participação e adesão às ferramentas e serviços digitais, está o concurso "Mudar é ganhar" através do qual são atribuídos prémios imediatos, mensais e um prémio final.

No caso da AT, o serviço digital elegível para que seja possível participar no concurso é a fidelização de contactos (e-mail) no Portal das Finanças por parte dos contribuintes.