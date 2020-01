Luanda Leaks

O presidente do EuroBic, Fernando Teixeira dos Santos, considerou hoje, em entrevista à RTP, que a sua reputação não foi manchada por trabalhar num banco que tem como acionista Isabel dos Santos, na sequência dos 'Luanda Leaks'.

"A engenheira Isabel dos Santos foi elogiada, muito venerada [no passado], e por isso eu creio que estar num banco em que ela é acionista não tem necessariamente de manchar a reputação de quem aqui tem procurado fazer um bom trabalho", defendeu Teixeira dos Santos, em entrevista à RTP.

O EuroBic, liderado pelo também antigo ministro das Finanças, tem como acionista Isabel dos Santos (com 42,5%), e já anunciou que cortou todas as relações comerciais com a empresária e que a sua participação no banco será vendida na sequência da divulgação dos 'Luanda Leaks'.