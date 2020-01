Actualidade

A secretária de Estado dos Assuntos Europeus defendeu hoje que, na cimeira de sábado dos Amigos da Coesão, que se realiza em Beja, o objetivo central será que fique claro que "não haverá cortes das políticas de coesão".

"Nesta reunião de Beja, não estamos tanto a falar do montante global do orçamento da União, importa-nos mais dizer que não há cortes nas políticas de coesão dada a centralidade nos programas europeus", afirmou Ana Paula Zacarias, em declarações aos jornalistas, no final de uma ronda de audiências do primeiro-ministro com os partidos com assento no Parlamento Europeu.

António Costa recebeu hoje delegações do PSD, PCP, BE, CDS-PP e PS e receberá na sexta-feira o PAN na residência oficial, em São Bento.