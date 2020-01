Brexit

O Presidente da República disse hoje esperar que haja unidade entre os 27 Estados-membros da União Europeia nas negociações do futuro relacionamento com o Reino Unido e que se chegue a "um acordo razoável".

Em resposta a questões dos jornalistas, no final de uma visita a uma fábrica de cerâmica no concelho de Sintra, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que "é do interesse de todos" manter uma "ponte que pode e deve permanecer entre o Reino Unido e a União Europeia", após o 'Brexit', e "não estar a fazer negociações bilaterais, não estar a dividir".

"Estou moderadamente otimista quanto à possibilidade de haver um acordo e um acordo razoável entre a União Europeia e o Reino Unido, porque ninguém é suicida. O número de suicidas estatisticamente numa sociedade é, por definição, muito baixo. E, portanto, seria suicida, penso eu, para qualquer das partes, mas no que importa sobretudo a Portugal, para a União Europeia, não haver unidade dos 27, não haver uma capacidade de, em conjunto, negociar um acordo", declarou.