EUA/Irão

O Governo norte-americano anunciou na quinta-feira sanções contra a Organização de Energia Atómica do Irão e contra o seu diretor, Ali-Akbar Salehi.

"A Organização de Energia Atómica de Irão desempenhou um grande papel na hora de romper os seus principais compromissos nucleares. Excedeu os limites do seu 'stock' de enriquecimento de urânio", disse Brian Hook, o encarregado do Irão no Departamento de Estado dos EUA, em conferência de imprensa.

Brian Hook adiantou que o diretor daquela organização "inaugurou pessoalmente a instalação de centrifugadores novos e avançados para expandir a capacidade de enriquecimento".