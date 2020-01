Actualidade

A coordenadora da Frente Comum afirmou esta madrugada que é esperada "uma grande adesão" para a manifestação nacional da função pública que se realiza hoje, em Lisboa, esperando que o Governo "ouça bem alto os protestos".

"[A manifestação] vai ter uma grande adesão, temos já elementos que nos dizem isso. Os serviços vão estar fechados, grande parte dos serviços, no sentido de as pessoas poderem estar na manifestação", afirmou Ana Avoila aos jornalistas, durante uma conferência de imprensa à porta do Hospital de São José, em Lisboa.

A Frente Comum da Administração Pública, da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP), convocou em dezembro uma manifestação nacional para hoje contra a proposta de aumentos salariais de 0,3%, a que se seguiu o anúncio de greves nacionais por parte das estruturas da União Geral de Trabalhadores (UGT) - a Federação Nacional dos Sindicatos da Administração Pública (Fesap) e a Frente Sindical liderada pelo Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE).