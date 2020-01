Actualidade

As agressões sexuais nas academias militares norte-americanas aumentaram no último ano, apesar dos esforços para combater o problema, de acordo com um relatório publicado na quinta-feira pelo Pentágono.

No ano letivo 2018-2019, 149 agressões sexuais foram oficialmente denunciadas às autoridades das três academias militares que formam os futuros oficiais dos EUA, contra 117 no ano letivo anterior, representando um crescimento superior a 25%, noticiou a agência de notícias France-Presse.

Para o Pentágono, é difícil determinar se este aumento se deve a uma posição cada vez mais liberal de um ano para o outro ou à frequência cada vez maior das agressões sexuais.