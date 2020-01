Vírus

A China anunciou hoje que vai enviar aviões para fazer regressar a Wuhan, epicentro do novo coronavírus, os habitantes daquela cidade que se encontram no exterior, algo que será feito "o mais rápido possível".

O Governo decidiu intervir devido a "dificuldades práticas no exterior para os residentes da província de Hubei, especialmente os de Wuhan", disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Hua Chunying, em comunicado.

A cidade chinesa de Wuhan, epicentro do surto do novo coronavírus, está isolada do mundo há mais de uma semana, como a quase totalidade dos habitantes da província de Hubei, onde vivem 56 milhões de pessoas, impedidos de deixar a região.