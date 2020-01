Vírus

A Coreia do Norte decidiu suspender todas as rotas aéreas e ferroviárias com a China a partir de hoje, para impedir a propagação do coronavírus de Wuhan, disse o embaixador britânico em Pyonyang, Colin Crooks.

"A Coreia do Norte introduz mais restrições de viagens com todos os voos e comboios entre a DPRK [sigla em inglês para República Popular Democrática da Coreia]) e a China a serem suspensos a partir de 31 de janeiro [hoje] em resposta ao coronavirus", escreveu o diplomata na rede social Twitter.

Essa nova medida soma-se às ativadas nos últimos dias pelo país asiático para evitar o contágio.