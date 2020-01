Vírus

As chegadas de visitantes a Macau durante a chamada "semana dourada" do Ano Novo Lunar, entre 24 de janeiro e hoje, desceram 78% comparativamente a igual período de 2019, indicou o 'site' dos Serviços de Turismo.

As festas do Ano Novo Lunar ficaram marcadas este ano, em Macau e na China, pelo surto do novo coronavírus, com os primeiros casos de infeção a serem registados no final do ano em Wuhan, capital da província chinesa de Hubei, no centro do país.

De acordo com dados provisórios do Corpo de Polícia de Segurança Pública, citados pelo Turismo de Macau, 261.069 visitantes entraram em Macau contra 1.213.487 milhões entre 04 e 10 de fevereiro do ano passado, a "semana dourada" do ano novo lunar de 2019.