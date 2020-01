Brexit

O 'Brexit' vai ser celebrado hoje com um discurso do primeiro-ministro britânico e manifestações populares a favor e contra a saída do Reino Unido da União Europeia, mas a angariação de fundos para fazer tocar o emblemático Big Ben falhou.

Boris Johnson vai dirigir-se à nação com um discurso gravado antecipadamente e que vai ser transmitido às 22:00 horas, onde vai promover uma mensagem de que o país tem uma oportunidade única para desenvolver todo o seu potencial.

"O nosso trabalho como governo - o meu trabalho - é unir este país e levar-nos em frente. E a coisa mais importante a dizer hoje à noite é que isto não é um fim, mas um começo. É o momento em que o amanhecer se abre e a cortina sobe para um novo ato. É um momento de verdadeira renovação e mudança nacional", vai dizer, segundo um excerto divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro.