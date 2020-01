Brexit

As famílias britânicas gastam uma fatia muito maior do seu orçamento em cultura e lazer do que a média da União Europeia, segundo dados estatísticos da ferramenta de análise Eyedata, criada pela Social Data Lab para a Lusa.

Segundo os dados desta ferramenta, mais de 10% (11,1%) das despesas das famílias britânicas visam o lazer e o enriquecimento da cultura. Na média dos países da União Europeia, apenas 8,7% do orçamento de cada casa é dedicado a estes temas.

Mas não é só à cultura que os britânicos dão mais atenção do que os restantes europeus.