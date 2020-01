Vírus

As autoridades de Macau anunciaram hoje que um homem do interior da China fugiu do Centro Hospitalar de Conde de São Januário, onde estava a ser submetido a análises de despiste do novo coronavírus chinês.

"Na quinta-feira, 30 de janeiro, um indivíduo proveniente do interior da China, considerado caso suspeito, escapou à vigilância a que estava submetido no Centro Hospitalar Conde de São Januário", divulgaram as autoridades em comunicado.

"Este individuo que estava sob vigilância policial fugiu durante a consulta médica e está agora a ser perseguido pela polícia", lê-se no mesmo comunicado, no qual se acrescenta que "os resultados das análises efetuadas para novo tipo de coronavírus foram negativos".