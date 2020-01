Vírus

A agência de notação financeira Fitch Ratings avisou que se o surto do coronavírus continuar a alastrar pode ter impacto significativo no fluxo de caixa dos casinos de Macau e 'incentivar' canais ilegais do jogo.

"O impacto no fluxo de caixa das operadoras de jogo em Macau por causa do novo coronavírus será significativo à medida que o vírus se espalhar e as medidas de precaução dos governos regionais continuarem", avisou a Fitch num comunicado divulgado na quinta-feira.

A agência aposta, contudo, que os operadores vão resistir "a esta pressão" devido aos sólidos perfis de crédito de que dispõem.