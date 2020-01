Vírus

O crescente descontentamento popular pela forma como as autoridades chinesas lidaram com o novo coronavírus, que já matou 213 pessoas, é cada vez mais visível na controlada Internet chinesa, num fenómeno raro no país asiático.

"Corrupção, subornos, reguladores incompetentes e as pessoas a sofrerem", escreveu Li Sha, uma professora chinesa, na sua página na rede social Wechat. "Quantos jovens chineses hoje realmente acreditam no seu Governo?", questionou.

A observação, banal em outros países, é extremamente rara na China, onde críticas ao regime são restritas a locais privados e entre pessoas de confiança. A China condena frequentemente à prisão ativistas ou dissidentes por "perturbação da ordem pública" ou "subversão do poder do Estado".