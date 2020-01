Actualidade

A economia da zona euro cresceu 1,0% no quarto trimestre de 2019 face ao período homólogo, enquanto nos 28 Estados-membros avançou 1,1%, pelo que no conjunto do ano terá avançado 1,2% e 1,4%, respetivamente.

De acordo com uma primeira estimativa rápida hoje divulgada pelo Eurostat, com base nos dados trimestrais, em 2019 o Produto Interno Bruto (PIB) terá crescido 1,2% na zona euro e 1,4% na UE.

Na comparação em cadeia, face ao terceiro trimestre, o gabinete oficial de estatísticas da UE estima que o PIB tenha registado nos últimos três meses do ano um ligeiro aumento de 0,1% tanto no espaço da moeda única como no conjunto da União.