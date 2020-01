Brexit

Os presidentes das instituições europeias admitiram hoje ter "sentimentos mistos" face ao 'Brexit', lamentando a saída do Reino Unido, mas garantindo que é com "muita determinação" que a União despertará no sábado a 27 para "um novo capítulo".

"Quando o sol nascer amanhã, um novo capítulo para a nossa UE a 27 (Estados-membros) vai começar. E com ele vem uma oportunidade única numa geração para assegurar que a Europa lidera nas transformações ecológica e digital", declarou a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, numa conferência de imprensa conjunta em Bruxelas com os presidentes do Conselho Europeu, Charles Michel, e do Parlamento Europeu, David Sassoli.

Von der Leyen apontou que no sábado, "quase meio século depois, a adesão do Reino Unido à UE termina" e lembrou que, quando os britânicos aderiram, o projeto europeu contava com seis Estados-membros.