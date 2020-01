Actualidade

O secretário de Educação Superior do Brasil pediu demissão na noite de quinta-feira, momento em que a pasta atravessa uma grande polémica sobre falhas na correção do Exame Nacional e no sistema de entrada nas universidades.

Arnaldo Lima Junior, cujo cargo estava vinculado ao Ministério da Educação do país sul-americano, apresentou o seu pedido de demissão através de uma carta, a que a imprensa local teve acesso, tendo justificado a sua saída por "motivos pessoais".

"Quando assumi a secretaria, estava ciente da responsabilidade que resultaria desse ato, mas nunca deixei de ousar e nunca fiz nada sozinho", escreveu o secretário, citado pelos media brasileiros, acrescentando que "deixa as portas abertas", e que se despede "com a certeza do dever cumprido, sabendo que bons frutos serão colhidos das sementes" que ajudou a plantar.