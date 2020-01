Actualidade

(CORREÇÃO NO ÚLTIMO PARÁGRAFO) Moura, Beja, 31 jan 2020 (Lusa) - Sem perturbar a tranquilidade que caracteriza o território alentejano, o Orniturismo pretende 'ocupar' a paisagem da Herdade da Contenda, em Moura, distrito de Beja, para observação de aves, destacando-se o abutre-preto, uma espécie "bastante rara" e difícil de avistar.

Em pleno inverno, num dia bafejado pela presença de sol após dias de chuva, mas marcado pelo azar da ausência de espécies de abutre à vista, a equipa da Herdade da Contenda conduz uma visita guiada pelos 20 quilómetros de caminho de terra batida, percurso que atravessa a propriedade de cerca de 5.300 hectares, desde o portão norte até à parte sul, feito com veículos de todo-o-terreno.

Numa paisagem tipicamente mediterrânica, no sudeste do Baixo Alentejo, em que a imensidão de verde se divide entre montados de azinho, mato e floresta, com cursos de água durante o percurso, desde as ribeiras do Murtigão à de Paes Joanes, avistam-se um cavalo puro-sangue lusitano e quatro veados a saltar livremente pela herdade.