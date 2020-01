Vírus

O Governo italiano declarou hoje estado de emergência para prevenir e reagir em caso de contágios do novo coronavírus (2019-nCoV), no dia posterior ao anúncio dos dois primeiros casos de pessoas infetadas em Itália, dois turistas chineses.

O estado de emergência é frequentemente acionado em Itália após terramotos e intempéries, como ocorreu nas inundações recentes em Veneza, porque prevê um procedimento acelerado para mobilizar fundos e meios que a proteção civil utiliza montando estruturas de acolhimento.

A ativação do estado de emergência não é uma surpresa após o anúncio de quinta-feira à noite, pelo chefe do Governo, Giuseppe Conte, dos dois primeiros casos de coronavírus no país e a suspensão de todos os voos "de e para" a China a "título de precaução.